Schramberg Teilnehmer sind in bester Stimmung

Schramberg. An diesem Tag gelang es den Veranstaltern laut Mitteilung, die Gäste wieder mit Volksliedern zur Mundharmonika und mit einem Brezel-Sekt-Frühstück in beste Stimmung zu versetzen.

Reiseleiter gibt Infos zur Stadt

Reiseleiter Dieter Vanselow bereitete die Mitreisenden auf den Besuch in Laufenburg vor: "Die Geschichte des rechtsrheinischen Laufenburg beginnt erst nach der durch Napoleon in Lunéviller Frieden (1801) erzwungenen Lostrennung der linksrheinischen Gebiete vom Reich und der dadurch erfolgten Teilung. Mag Napoleon die Trennung von Laufenburg in einen deutschen und schweizerischen Teil gelungen sein, so blieb aber die Fastnachtszunft als gemeinsame Narro-Altfischerzunft mit einem Schuppenkleid erhalten. Zugelassen waren nur männliche Bewerber aus Laufenburg. An der Fastnacht gibt es dann Tschätter-Musik auf Blech und Eisenteilen. Es werden Säcke mit Orangen, Wecken und Würsten gefüllt."