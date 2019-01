Schramberg Technisches Wissen spielerisch lernen

Schramberg-Tennenbronn. Im Physiksaal stehen die drei Türme, in denen Plastikkästen mit Aufgaben und Baumaterial zu vielen technischen Themen gestapelt sind. "So können die Schüler handwerkliche Fertigkeiten üben und technisches Wissen spielerisch lernen", begründete Christian Schneider den finanziellen Einsatz über 5000 Euro seiner Firma. Für jede der vier Klassenstufen gibt es zehn Aufgaben, die von den Schülern im Sachunterricht gelöst werden sollen, kündigte Schulleiterin Tanja Witkowski beim ersten Probelauf an. Jeweils die beiden Klassensprecher der vier Klassen konnten im Physiksaal zum Einstieg ihre Aufgaben aus dem Turm holen und sich nach den Bauanleitungen ans Werk machen. Die Erstklässler bauten mit Brettchen und Rollen ein Haus und einen Tempel; Rollen aus Papier klebten die Zweitklässler zu einem Gerüst zusammen. Aus aufgerollten Zeitungsseiten errichteten die beiden Dreier eine Pyramide und setzten sogar noch einen Fahnenmast drauf. Hoch hinaus ging es auch für die Viertklässler mit einem Hochhaus aus Holzklötzen. Alle Teams lösten gemeinsam ihre Aufgaben in der angesetzten Schulstunde und mussten Bauteile und Werkzeuge wieder in die Kisten einräumen und in den Türmen verstauen. Dort warten noch viele weitere Kästen zu den Themen Fliegen und Schweben, Autoantrieb, Reifen flicken, Zahnräder, Flipperautomat, Knoten, Stromkreis mit Glühbirne, Wasser und Luft.

Die erste Sachkundestunde aus den Techniktürmen mit Zollstock, Holzklötzen, Papier, Schere und Klebeband fanden die Schüler "gut". Hannah und Hjarne überreichen zum Dank im Namen ihrer Kameraden Christian Schneider ein technisch aufwendig verpacktes Geschenk.