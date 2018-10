Schramberg Technik fasziniert in jedem Alter

Schramberg. Schon am Eingang drehten sich die Transmissionen zum Antreiben verschiedenster Maschinen. Da hämmerte der Schmied und die Mühlräder drehten sich wie Riesenrad und Karussell. So wie heute ihre erwachsenen Besitzer erfreuten sich vor über 100 Jahren die Kinder an den bewegten Spielzeugen aus bunt bemaltem Blech.

Die stehende Dampfmaschine musste angeheizt werden, damit sich die Betriebsmodelle über Gestänge und Riemenanlage in Bewegung versetzten. Der tuckernde Lanz Bulldog, ist nicht nur als restaurierter Oldtimer auf Dorffesten zu finden. Im Dieselmuseum waren die Modelle in unterschiedlichsten Varianten zu bewundern.

Und die Modelle bewegten sich doch: beispielsweise der Bulldog von 1920 oder der Schienenbulldog, der die Loren in Gruben gezogen hat. Bis ins kleinste Detail, vom Schwungrad bis zum Messingeimer, ist alles ganz genau nachgebaut.