Schramberg Teamarbeit macht sich bezahlt

Schramberg. Bereits zum elften Mal veranstaltete die Stadtmusik in diesem Jahr ihr Oktoberfest. Ein stressiges Wochenende für alle Musiker, die beim Auf- und Abbau, beim Spülen und Bedienen helfen, aber ein Blick in die freudigen Gesichter der Gäste macht all den Arbeitsstress wieder wett.

Gemeinsam mit den stellvertretenden Vorsitzenden Karsten Birbaum und Matthias Krause stach Ehrendirigent Walter Böcherer das erste Fass des Wochenendes an.

Musikalisch umrahmt wurde der Fassanstich vom Musikverein Sulgen unter der Leitung von Tanja Pfau. Die Stimmung am Abend hätte nicht besser sein können. Die Musiker von "LauterBlech" heizten den Gästen ordentlich ein und dass außerhalb des Zeltes die Temperaturen stündlich sanken, war drinnen nicht zu spüren. Vor dem Festzelt boten die Nachwuchsmusiker des Jugendblasorchesters Dosenwerfen und eine Tombola mit tollen Preisen an. Bis in die frühen Morgenstunden wurde gemeinsam ausgelassen gefeiert.