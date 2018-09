Schramberg Team legt für einen Tag Scheren aus der Hand

Schramberg-Sulgen. Am Samstag, 15. September, legen die Friseurinnen vom "Salon Gabi" Schere, Föhn und Haarspray mal beiseite und feiern mit ihrer Chefin Gabi Marx, Kunden, Nachbarn und Freunden das 40-jährige Betriebsbestehen ab 11 Uhr auf dem Hof hinter dem Geschäftsgebäude. Der Salon bleibt an diesem Tag deshalb geschlossen.

Mit 15 Jahren begann die gebürtige Gabi Malysek im Salon Friedbert Mussler in der Marktstraße in der Talstadt ihre Ausbildung zur Friseurin. "Ich war froh, dass ich dort eine Lehre machen durfte", blickt die Jubilarin heute zurück. Es hätte nicht viel gefehlt, und Marx hätte ihre berufliche Karriere mit eigenem Salon nicht im Stadtteil Sulgen, sondern in München begonnen.

Dort wohnte eine Großtante, die ihr nach Abschluss der Lehre eine Wohnung und eine Arbeitsstelle als Friseurin vermittelte. Da jedoch der Studienwechsel ihres späteren Mannes Michael Marx von Pforzheim nach München scheiterte, disponierte sie um und zog zu ihm in die badische Goldstadt. Schnell fand sie dort eine Stelle in einem Salon, bildete sich weiter und legte 1977 die Meisterprüfung beim Landesinnungsverband der Friseure in Stuttgart ab. Wie sie verrät, sei von Anfang an geplant gewesen, nach Sulgen zurückzukehren und einen eigenen Salon zu eröffnen.