Schramberg Tankstellen-Shop wird wieder eröffnet

Julia King war bis zum Oktober 2018 als Arzthelferin bei Reinhard Fröhlich in Tennenbronn tätig, bevor sie in Elternzeit ging. Thomas King geht weiterhin seinem Hauptberuf als CNC-Fräser nach. Als Nebenjob wird aber auch er in der Tankstelle Schichten schieben, verrät er.

Seit einer Woche liegen alle Genehmigungen vor, sodass wie geplant am 1. Februar eröffnet werden kann. "Es soll eine Tankstelle für die Tennenbronner werden. Wir wollen ein gutes Einvernehmen mit den Leuten", sagt Thomas King. Die bisherigen Rückmeldungen der Tennenbronner sind jedenfalls schon einmal positiv. Die Leute freuten sich, dass es weitergehe, so King.

Der Innenbereich mit Büro, Theke und Toiletten wurde modernisiert, zudem gibt es neue Kühlschränke. Auch die Küche ist für die neuen Bedürfnisse umgebaut worden. Allzu viel habe aber nicht gemacht werden müssen, da die Tankstelle, gut in Schuss gewesen sei, betont King.

Angeboten werden kleine warme Gerichte, belegte "Weckle", Süßwaren und Zigaretten. Beliefert werden Julia und Thomas King von regionalen Handwerkern. Im kleinen Bistro gibt es auch eine Genehmigung für den Ausschank alkoholischer Getränke. Neben Julia und Thomas King werden noch mehrere Aushilfskräfte im Einsatz sein. "Das muss sich aber erst einmal einspielen", sagt Thomas King. Getankt werden kann rund um die Uhr. Wenn der Shop geschlossen ist, steht der Tankautomat zur Verfügung.

Damit wird nun eine lange Tradition fortgeführt. Anfangs leitete der "Schwarza Karle" die Tankstelle Anfang der 1970er-Jahre, bevor er diese an Udo Kuhlmey übergab. Nächster Inhaber war Thomas Huck, bevor dieser die Tankstelle im vergangenen August schloss. Übrigens: Thomas Huck betreibt mittlerweile eine Getränkehandlung in Thüringen.