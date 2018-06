Schramberg Tagesmütter und -väter sind dringend gesucht

Vor allem die individuelle Betreuung im familiären Umfeld werde von den Eltern geschätzt.

Aus diesem Grund bietet der Verein in Kooperation mit dem Jugend- und Versorgungsamt Rottweil ab Montag, 17. September, einen Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen mit insgesamt 160 Unterrichtseinheiten plus Erste-Hilfe-Kurs am Kind sowie Lebensmittelhygieneerstbelehrung in Schramberg an. Während der Kurszeiten wird vor Ort eine Kinderbetreuung von qualifizierten Tagesmüttern angeboten, sodass auch Mütter mit kleineren Kindern teilnehmen können. Das Aufgabenfeld der Tagesmutter beziehungsweise Kinderfrau erstreckt sich auf die Versorgung, Betreuung und pädagogische Bildung des Kindes im Alter von 0 bis 14 Jahren.

Weitere Informationen: Interessenten können sich mittwochs von 8.30 bis 11.30 Uhr beim Tagesmütterverein, Telefon 07422/99 25 24, oder unter Telefon 0171/ 800 71 50 direkt bei der Vorsitzenden Anneliese Bendigkeit über den Kurs informieren.