Schramberg Tänzerische Freiräume

Schramberg-Waldmössingen. Seit Januar 2018 bietet die Grundschule Waldmössingen in Kooperation mit der Jugendkunstschule Kreisel die Werkstatt "Tanz kreativ" an. Immer montags kommen die Mädchen und Jungen aus den Klassenstufen zwei bis vier im Anschluss an den Schulunterricht in der Kirchberghalle zusammen.