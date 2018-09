Schramberg SW-Team belegt zweiten Platz

Schramberg-Waldmössingen. Kürzlich hat ein Bike-Marathon in Furtwangen stattgefunden. 25 Starter der Firma SW fuhren 42, 60 oder 90 Kilometer und belegten in der Firmenwertung bis 60 Teilnehmer den zweiten Platz. Die SW-Radgruppe ist Teil des Betrieblichen Gesundheitsmanagements bei SW. "Von April bis Oktober trainieren wir einmal wöchentlich gemeinsam und es macht richtig Spaß, die Kollegen auch außerhalb des Berufsalltags besser kennenzulernen", berichtet Stefan Walter, Leiter des Bereichs Fertigungssysteme bei SW. Bei knapp 28 Grad fuhren die SWler durch Furtwangen und Umgebung. Ein Teil der Startgebühren geht jedes Jahr an die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe. Das ist neben dem Teamgeist laut Mitteilung mitunter ein Grund, dass sich die Radgruppe nun schon zum achten Mal zu diesem Event anmeldet. Mit insgesamt 1380 gefahrenen Kilometern erreichte die 25-köpfige Mannschaft den zweiten Platz. "Toll war auch, dass in unserem Team Altersklassen von Mitte 20 bis Mitte 60 vertreten waren. Für das nächste Jahr haben wir uns vorgenommen, auch einige Kolleginnen zu motivieren und dafür zu begeistern, mit uns mitzufahren", so Oskar Hentschel, der als ältestes Team-Mitglied an den Start ging und in einer ausgezeichneten Zeit von 2:56,23 Stunden die 60-Kilometer-Strecke zurücklegte.