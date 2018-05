Schramberg Sulzbachtal erkundet

Für die längere Route trafen sich die Teilnehmer um 9.30 Uhr am Wiesenwegle, um in Fahrgemeinschaften nach Sulzbach-Rotwasser zu fahren.

Zu Fuß ging es über den Lauterbacher Wandersteig am Kapfhäusle über den Panoramaweg zum Gedächtnishaus, wo die hungrigen Göttelbacher ein Mittagsmahl einnehmen konnten. Nach der Stärkung machten sie sich wieder auf den Weg, wo sie am Kienbronn die Wanderer der zweiten Gruppe erwarteten und die herrliche Aussicht genießen konnten. Diese waren auch bald in Sicht und so konnten dann beide Gruppen gemeinsam den Rest des Wegs zurücklegen, heißt es in einer Mitteilung.

Wohlbehalten trafen sie im Gasthaus Heuwies auf die dritte Gruppe, die direkt zum gemütlichen Beisammensein gekommen war.