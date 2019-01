Schramberg Sulgener Festhalle wird zur Schaubühne

Ermittelt werden die Kreis- und Jugendkreismeister. Der Geflügelzuchtverein Schramberg hat vom Kreiszuchtverband Rottweil-Schwarzwald-Tuttlingen die Ausrichtung der Kreisschau übertragen bekommen, in die der Verein seine eigene Lokalausstellung traditionell zu Beginn des neuen Jahrs integriert. Bei den Kaninchen sind von den Deutschen Riesen bis zu den Farbenzwergen verschiedenste Rassen und Farbenschläge gemeldet. Beim Geflügel werden neben Hühner, Enten, Tauben und Ziergeflügelrassen nach Aufhebung der Stallpflicht auch wieder Wassergeflügel wie beispielsweise die großen Toulouser Gänse sowie Zwergenten zu sehen sein.

Die Tiere werden am Freitag, 4. Januar, den Preisrichtern zur Bewertung vorgestellt. Für Besucher ist die Kreisausstellung am Samstag, 5. Januar, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 6. Januar, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Wie der Verein mitteilt, wollen die Züchter bei dieser kreisweiten Schau jedes Jahr ihre besten Tiere ausstellen, um einen aktuellen Leistungsstand ihrer Zucht zu erhalten. Mehrere Züchter legen in die Kreisschau hohe Erwartungen, nachdem sie vor kurzem bereits bei Vereinsausstellungen und auf nationaler Ebene mit ihren Spitzentieren hervorragend abgeschnitten haben. Auf diese Weise erfährt die Kreisschau ein hohes Niveau, bei der die Möglichkeit besteht, Tiere für die eigene Zucht zu kaufen.

Die Kreis- und Vereinsmeister werden am Sonntag ab 15.30 Uhr gekürt. Ein bewährtes Team aus Mitgliedern der Kreisvereine wird die Gäste an beiden Ausstellungstagen bewirten. Neben Speisen und Getränken gibt es auch Kaffee und selbst gemachte Kuchen. Außerdem wird sich das Glücksrad drehen, und etwas zu gewinnen gibt es zudem beim Losverkauf der Tombola.