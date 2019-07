Schramberg Sulgen bereitet sich auf Umleitung vor

Schramberg - Die Vorbereitungen zur großen Umleitung durch Sulgen laufen: Da ab Montag die Nordumfahrung um Sulgen saniert werden soll, wird der Verkehr in einem Ring durch Sulgen geleitet.

Das geht nicht ohne Veränderungen an der Ampelsteuerung und Einbahnstraßen. So ist beispielsweise das Stück zwischen Bärenplatz und der Heiligenbronner Straße bis Einsteinstraße Einbahnstraße ­ - vom Bärenplatz also gesperrt.