Schramberg Stromausfall trübt Laune nicht

Schramberg. Trotz der durch den Schneefall erschwerten Anreise trafen alle Minis munter und voller Vorfreude am Stöcklewald ein. Nach einigen Gemeinschaftsspielen und einem leckeren Abendessen gingen die Ministranten ins Bett, um fit für den bevorstehenden Tag zu sein.

"Hausolympiade" nach dem Frühstück

Dieser begann am Morgen zunächst mit einem Impuls in der Natur, auf den das Frühstück und eine "Hausolympiade" folgten. Auch von einem mehrere Stunden langen Stromausfall ließen sich die Ministranten ihre gute Laune nicht nehmen und erstellten in kleineren Gruppen die sogenannten "Fotostorys", bei denen viele Bilder eine selbst ausgedachte Geschichte ergaben. Nachdem der Strom am Abend wieder verfügbar war, ließen die Jugendlichen den aufregenden Tag gemütlich mit einem Film ausklingen.