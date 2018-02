Schramberg Strohschuhball lebt wieder auf

Er stieg nach dem Einmarsch von Pfrieme-Stumpe, Kappelgeister, Erzknappen, Wurzelhexen, Linde-Wieble und natürlich den Ichbe-Hexen in die Bütt. Dort berichtete er von so manchen Missgeschicken, die in Tennenbronn passiert waren.

So ging beim Bau des neuen Lagers beim Schneider etwas in die Hose. Ein Kabel sei im Weg gewesen und durchgeschnitten worden. "Tennenbronn war im Dunkeln", wusste er, Qualm und Rauch seien am Tatort aufgestiegen.

Die Dirigentensuche der Harmonie sei ohne Ziel. Dort werde agiert wie in der Bundesliga: Fehle der Erfolg, werde der Dirigent rausgeworfen.

Walter Müller habe beim Tanken die falsche Zapfsäule erwischt. Das Missgeschick bügelte Robert Waller aus, der den Wagen abschleppen und den falschen Sprit aus dem Tank saugen musste.

Deborah Staiger kündigte anschließend den Höhepunkt des Abends an – das Schwanensee-Ballett aus dem "Ichbe". Ihre Zeitreise führte ins Jahr 1980, als der Dorfweiher gegraben wurde und die Verantwortlichen vom Touristenmagnet "Tennenbronn am See" träumten. "Heute ist es eine stinkende Kloake", sagte die Moderatorin. Sogar die dort ausgesetzten Schwäne gingen lieber den Bach runter und müssten immer wieder eingefangen werden.

Doch das war das Stichwort für den Schwanensee. "Dieser wurde am 20. Februar 1981 im Löwen uraufgeführt", so Deborah Staiger. Oft sei das Ballett aus der Feder von Peter Tschaikowsky kopiert worden, doch die Klasse der Eichbacher sei nie erreicht worden. Sie versprach anmutige Eleganz, die die Tänzer zu Schwänen werden lassen sollten. Und sie hielt Wort: Auf Zehenspitzen kamen die Tänzer so elegant herein. Ja, man konnte fast glauben, sie würden schweben. Die ausgefeilte Choreografie begeisterte die Besucher. Auch vor dem Wasser scheuten die Tänzer nicht zurück, landeten sie doch zum Schluss unter donnerndem Applaus in einer Badewanne.

Auch US-Präsident Donald Trump (Sascha Moosmann) ließ sich eine solch hochkarätige Veranstaltung wie der Strohschuhball nicht nehmen. Er kam mit seiner Melania (Vanessa Flaig) sowie den Securitys Michael Mast und Klaus Wälde.

Den guten Schluss zierte die "Toiletten-Hilde" der Jugend der Ichbe-Hexen. Die 30 Jahre alte Nummer war alles andere als angestaubt, die putzende und tanzende Hilde wurde ebenfalls gefeiert.