Schramberg Stricken und backen für guten Zweck

Schramberg-Tennenbronn. Manchmal bedarf es einer Namensänderung, um mit frischen Ideen ins Gespräch zu kommen. Trotzdem, die Tennenbronner Bewohner wussten gleich, wer hinter dem Adventsbasar steht. Es sind dieselben Frauen, welche viele Jahre lang den Missionsbasar am Leben erhalten haben.

Wie von Gertrud Weisser, der Vorsitzenden der katholischen Frauengemeinschaft, zu erfahren war, werden nach wie vor Spenden an die Mission in Simbabwe in der Hauptstadt Harare übergeben. Eine weitere Missionsstation wird von den Weißen Schwestern in Burkina Faso betrieben. Auch dorthin fließen seit vielen Jahren Spenden aus dem Erlös des Basars. Neu hinzugekommen ist inzwischen das Hospiz Via Luce in Villingen-Schwenningen, zu dem die Frauengemeinschaft eine spezielle Erfahrung sammeln konnte.

Die Stricknadeln klappern das ganze Jahr über