Schramberg Streit unter Nachbarn endet handgreiflich

Richter Wolfgang Heuer ließ am Mittwoch Vorsicht walten und stellte einen Polizeibeamten ab, um vor dem Gerichtssaal die acht Zeugen zu beaufsichtigen, die dort warteten. Zwei Familien waren aus Schramberg angereist, die sich offensichtlich spinnefeind sind. Dies ging sogar soweit, dass es im März vergangenen Jahres zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll.

Auf der Anklagebank saß ein 50-jähriger Syrier, der mit Frau und drei Kindern in der Talstadt wohnt, dem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wurde. Er soll seinen Nachbarn, der aus dem Irak stammt und mit dem er sich seinerzeit eine Vier-Zimmer-Wohnung teilte, bedroht und beleidigt und so stark gewürgt haben, dass dieser heute noch Schmerzen im Halswirbelbereich hat.

Wie der Angeklagte schilderte, sei er am Abend des 28. März 2017 nach Hause gekommen und habe seinen Mitbewohner rauchend am Fenster vorgefunden. Der Fernseher lief laut und er sang mit. Der Syrier, der seit 2015 in Deutschland lebt, habe daraufhin die Zimmertür geschlossen, wollte seine Ruhe. Dies habe dem aus dem Irak stammenden Mann nicht gepasst und er öffnete die Tür wieder. "Dies ging ein paar Mal hin und her", übersetzte eine Dolmetscherin die Aussage des Angeklagten, da er selbst kein Wort Deutsch kann. Als er die Tür wieder einmal schließen wollte, mittlerweile schmissen sich die zwei Hitzköpfe üble Beschimpfungen an den Kopf, hätten ihn drei Faustschläge ins Gesicht getroffen, deshalb habe er den Iraker weggestoßen und dieser sei gegen die Heizung geprallt. Er habe ihn dann an den Schultern festgehalten, weil sich sein Mitbewohner einen Baseballschläger greifen wollte, den er unter seiner Matratze aufbewahrte, so die Aussage des Flüchtlings, der in seiner Heimat als Buchhalter tätig war.