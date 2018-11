Schramberg Streit mit Telefonanbieter: Ohne Klage läuft fast nichts

Ein Bagger reißt im Sommer 2017 in der Medzentrum-Baugrube zweimal die Telefonleitungen aller Anbieter ab, ein Autofahrer demoliert vor zwei Wochen den Telekom-Verteilerkasten in der Landenbergerstraße. Und als in Tennenbronn im vergangenen Sommer Verteilerkästen mutmaßlich durch Blitzschläge ausfielen, mussten ganze Straßenzüge wochenlang ohne Festnetztelefon, Internet und Fernsehen auskommen. Nur drei einer Reihe von Fällen, bei denen die Kunden plötzlich ohne Anschluss da standen.

Und meist fing dann der Ärger erst richtig an: Zig Anrufe, bis die Servicetechniker endlich vor Ort waren. In der Landenberger Straße gab es schon vor dem Unfall mit der Versorgung Probleme, dann wurde repariert, dann gab es vor einigen Tagen schon wieder ein Ausfall. "Ich habe so einen Hals", klagt eine Anwohnerin. Selbst das Kündigen und der Wechsel des Anbieters hat seine Tücken.

Manchmal hilft nur noch der Weg zum Anwalt. "Vergleichsweise häufig habe ich mit Streitfällen zwischen Kunden von Telefon-, Internet- und Kabelfernsehanbietern mit ihrem Anbieter zu tun, die den Vertragsbereich betreffen", berichtet Rechtsanwalt Stefan Haller.