Schramberg Strauß-Familie gibt hierden Ton an

Für Begeisterung sorgte auch der Konzertwalzer "Die Schönbrunner" aus der Feder dieses zu Unrecht gegenüber Johann Strauß in den Hintergrund gestellten Musikers. Die Überraschung war perfekt, als zu den schwelgerischen Walzertakten vier Tanzpaare der Tanzschule Dierstein durch den Saal wirbelten. Ob Rechts- oder Linkswalzer, die Tanzpaare beherrschten beides mit Anmut und Grazie.

Vor dem "Seufzer Galopp" von Johann Strauß’ Vater engagierte der Dirigent die Zuhörer zum "kollektiven" Seufzen auf Kommando: Los ging es wie ein Mückenschwarm in rasantem Tempo, doch plötzlich entzündeten die Blechbläser loderndes Feuer. Instrumental und vokal kamen von der Bühne vier Seufzer, bei der Wiederholung waren die Zuhörer an der Reihe.

Mit drei Kompositionen war auch der jüngere Bruder von Johann Strauß (Sohn) vertreten, den dieser selbst als den musikalischeren bezeichnet hatte. Sein "Delirien"-Walzer schilderte einen psychotischen Zustand der Bewusstseinstrübung und Orientierungslosigkeit. Doch nur zu Anfang herrschte wirres Durcheinander mit tremolierenden fluktuierenden Tönen der Streicher und Hilfeschreien des chromatisch absteigenden Blechs. Schließlich wurde doch ein Walzer mit erkennbarer Melodie und beschwingten Takten daraus, der bald in schwärmerische Walzerseligkeit mit den typischen spannenden Tempoverzögerungen überging.

Mit dem "Banditen-Galopp" von Johann Strauß verbreitete das Orchester vor der Pause noch einmal Lebenslust. Blitzschnelle Läufe und ausgelassene Passagen steigerten die Spannung bis zum Schluss. Als Hommage an Franz von Suppé , der dieses Jahr seinen 200. Geburtstag feiern könnte, spielte das Orchester den Marsch aus "Boccaccio". Nach stürmischem Einsatz erschien ein leichtes Intermezzo mit punktierten Noten. Bald wurde das gesamte Orchester in den Freudentaumel hineingezogen.

Angeblich der von Johann Strauß verehrten Marie Grünner gewidmet war die Polka Mazur "Die Emanzipierte". Sie soll, wie der Dirigent informierte, in Wien das erste Damenorchester gegründet haben. Nach feierlichem Einzug mit gemessenen Schritten erfolgten wiegende Takte mit Harfenklang. Fiedler verstand es meisterhaft, die Motive im Orchester aufblühen zu lassen. Mit der Schnellpolka "Plappermäulchen" lieferte Josef Strauß ein augenzwinkerndes musikalisches Porträt seiner 10-jährigen Tochter. In der Tat stand das Plappermäulchen im Orchester nie still, wie die hurtig auf- und absteigenden Läufe und Sequenzen der Streicher und Bläser zeigten.

Zum Thema Winterlust passte "Die musikalische Schlittenfahrt" von Vater Leopold Mozart, dessen 300. Geburtstag dieses Jahr gefeiert wird. Mit schmetternden Trompeten und feinen Glöckchen unternahmen die Instrumentalisten eine fröhliche Schlittenfahrt. Lustige Streicher und wohlklingende Hörner verbreiteten gute Stimmung.

Mit interessanten Episoden brachte der Dirigent den Zuhörern die Persönlichkeit der Komponisten näher. Als Liebling der Frauen revanchierte sich Johann Strauß für die Verehrung, die er genoss, mit dem Walzer "Wein, Weib und Gesang". Weiche Streicherpassagen und ein liebliches Holzbläser-Duett leiteten über zur Melodik der tieferen Instrumente. Das Cello bestach durch eine Melodie zum Dahinschmelzen. Schließlich ließ das mächtige Blech eine herrliche Hymne erklingen, aus der wiederum ein Walzer voller Süße und Anmut entsprang.

Winterfreuden pur erlebten die Zuhörer bei der Schnellpolka "Winterlust" von Josef Strauß. Die Pferde der Schlittenfahrt galoppierten gleich mächtig los, drehten aber immer wieder Volten und Pirouetten, wie die Kringel der Streicher zeigten. Immer wieder ging ein Kälteschauder durchs Orchester, wie die zitternden tremolierenden Streicherfiguren vermittelten. Doch die beschwingten Geigen riefen fröhliche Hurrarufe aus, mit Peitschenknall und Glöckchen erlebten die Zuhörer ohne zu frieren eine herrliche Winterfahrt.

Traditionsgemäß kamen die Orchesterspieler nach diesen herrlichen Hörgenüssen nicht ohne drei Zugaben von der Bühne. Mit dem Donauwalzer, der Polka "Unter Donner und Blitz" und dem obligatorischen Radetzky-Marsch gestalteten die unermüdlichen Musiker quasi einen dritten Konzertteil, ehe die anhaltend applaudierenden begeisterten Zuhörer endlich befriedigt waren.

Bei den Heimattagen Baden-Württemberg 2000 gastierte das Orchester auf Initiative des damaligen Vorstandsvorsitzenden der Volksbank, Arnhold Budick, erstmals in Schramberg. Damals wurde eine Bürgerstiftung gegründet. Von dieser ersten Veranstaltung ging eine Initialzündung aus, die dazu führte, dass seitdem der kulturelle Reigen mit dem Neujahrskonzert eröffnet wird.

Rainer Fader, Vorstandsvorsitzender der Volksbank, betonte, dass die kulturelle Förderung seit mehr als 150 Jahren zum unternehmerischen Leitbild der Volksbank gehöre. Er sprach seinen Dank aus an die Stadt Schramberg mit ihrer Organisatorin Susanne Gwosch vom Theaterring. Besonderen Dank richtete er an den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Arnhold Budick und Herbert O. Zinell, den ehemaligen Oberbürgermeister und heutigen Aufsichtsrat der Bank, die dieses Kulturereignis vor 20 Jahren angestoßen hatten.

Zur Feier des Jubiläums lud der Vorsitzende alle Besucher zu einem Umtrunk in der Pause ein.