Schramberg Straßenbauverwaltung beklagt Raserei an Baustelle

Auch Laster zu schnell

Wenn sich der Großteil der Autofahrer an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten würde, dann könnten die übrigen gar nicht so schnell fahren, hofft Hilser, auch auswärtige Lastwagen mit zu hoher Geschwindigkeit abbremsen zu können. Gefährlich ist übrigens auch das unerlaubte Abbiegen über die Doppellinie zwecks (unerlaubtem) Abbiegen von und nach Sulgen. Dass dies häufiger (und nicht nur von Baufahrzeugen) vorkommt, ist daran ersichtlich, dass im Abbiegungsbereich die Doppellinie "zerbröselt".

Nach dem Umbau der Baustelle am Dienstag wird es bis zur Gesamtsperrung im August zwar möglich sein, von der Bundesstraße aus in die Schramberger Straße einzufahren, aber nicht mehr andersherum. Wer aus dem Eckenhof Richtung Schramberg oder Rottweil möchte, muss dann entweder über die Garten- und Sulgauer Straße oder über David-Deiber- und Schramberger Straße in den "Umleitungskreisel" einfahren und dann über eine der Auffahrten Rottweiler-, Heiligenbronner- oder Aichhalder Straße auf die Bundesstraße einfahren.

Hohlgasse geöffnet

Dass die Baustelle auch für Umleitungsverkehr durch Sulgen sorgt, haben die Anwohner der Lindenstraße in jüngster Zeit gespürt. Um dort den Verkehrsdruck zu reduzieren, hat die Stadt Schramberg die ansonsten eigentlich gesperrte Hohlgasse geöffnet. Dort gebe es – im Gegensatz zur Lindenstraße – Gehwege, so dass die Sicherheit der Fußgänger etwas besser gewährleistet sei. Die bisherigen Absperrungen am Etterbrunnen wurden entfernt, so berichtete Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am Donnerstag. Die Verwaltung werde die Verkehrsentwicklung dort aber weiter beobachten und je nach Bedarf entsprechende Maßnahmen veranlassen, kündigte Rehfuß an.