Schramberg Stolze 6079 Kilometer erwandert

Schramberg-Tennenbronn. Im Vorfeld wurde den vielen Organisatoren und Wanderführern des vergangenen Jahres gedankt. Ein besonderer Dank ging laut Mitteilung an Alois Moosmann und Oswald Dresel, die in den vergangenen Jahren unermüdlich Wanderungen organisiert und geführt haben und nun in ihren wohlverdienten Wanderführer-Ruhestand gehen.

Als nächstes kamen die fleißigsten Wanderer an die Reihe. In der Kategorie "Die Reiferen" bekam Else Brandl als beste Wanderin den neuen "Wander-Wanderpokal" überreicht. Sie schaffte bei den Wochentagswanderungen stattliche 62 Kilometer. In der Kategorie "Der nicht so Reifen" erwanderte Karin Ernst mit 171 Kilometern den Pokal. Aber nicht nur diese beiden Frauen sind eifrig gelaufen. Im Wanderjahr 2018 wurden mit 195 Wanderern insgesamt 6079 Kilometer erwandert. Die entspricht laut Mitteilung im Vergleich mehr als 21-mal dem Westweg.

Auch im kommenden Jahr finden sich wieder einige schöne Wanderungen und andere Höhepunkte im Wanderprogramm, welches an den bekannten Stellen bereits ausliegt. Nach dem offiziellen ging es dann zum gemütlichen Teil über. Bernd Staiger präsentierte seine Bildershow, die wieder informativ und vor allem lustig war. Im Anschluss gab es noch eine Tombola mit schönen Preisen. Den Hauptpreis, einen Wanderrucksack, gewann Reiner Böhmann.