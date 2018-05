Die vielen Stolpersteine im Pflaster am Tennenbronner Dorfplatz und am Rathausplatz sollen demnächst beseitigt werden, kündigte Lutz Strobel auf eine Anfrage von Oskar Rapp in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats an. Ein Auftrag sei bereits an den städtischen Bauhof erteilt. Die Kosten für die Arbeiten werden nicht aus dem Etat für Straßenunterhaltung getragen, sondern aus dem einer Haushaltsstelle für Tiefbau, beruhigte der Ortsvorsteher den Fragesteller. Foto: Ziechaus