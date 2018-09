Schramberg Stiftung weiht neuen Reitstall St. Martin ein

Schramberg-Heiligenbronn. Bei dem Fest wurden, die neuen Pferde vorgestellt und gesegnet, außerdem stand der neugebaute Reitstall den Besuchern offen.

Andrea Weidemann, neue Leiterin der Behindertenhilfe, begrüßte die Mitarbeiter, Bewohner und Gäste, unter ihnen auch Vorstandsvorsitzende Birgit Rebmann von der Lipoid-Stiftung, das Ehepaar Klopf vom Heiligenbronner Förderverein für Therapeutisches Reiten, Fritz Armbruster vom Verein zur Förderung der Blinden und Sehbehinderten, die Vertreter der Firma Rauch und auch eine große Gruppe von Schwestern aus dem Kloster.

Weidemann erinnerte an die Anfänge der Reittherapie für die Schüler und Bewohner mit Behinderung durch Schwester Reinholda Zirkel 1981, die damalige Heimleiterin der Blindenschule, die ebenfalls unter den Gästen war. Anfangs fand die Reittherapie in Herrenzimmern statt, bis 1991 der Jungvieh- und Hühnerstall des Klosters zum Pferdestall umgebaut wurde. In diesem Jahr wurde auch der Förderverein für das Therapeutische Reiten gegründet, der das Angebot stets tatkräftig unterstützte. Reittherapeut und Erzieher Martin Müller habe das therapeutische Reiten in der Stiftung maßgeblich geprägt und "mit zu dem gemacht, was es heute ist", sagte Weidemann. Seit 1. Juni hat er mit Meike Mager eine Kollegin und ausgebildete Reittherapeutin an der Seite.