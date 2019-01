Schramberg Sternsinger sammeln insgesamt 17 400 Euro für behinderte Kinder

Trotz Schneegestöbers waren 47 Kinder und Jugendliche begeistert dabei und sammelten laut Mitteilung insgesamt 17 400 Euro Spenden. Diese werden auf verschiedene Projekte für notleidende Kinder auf der ganzen Welt verteilt.

Der Fokus dieses Jahres liegt auf Kindern mit Behinderungen in Peru, die diese Hilfe dringend benötigen. Als Belohnung für die jungen Ministranten dienten große Säcke voll mit Süßigkeiten, die sie von den Sulgenern geschenkt bekamen. Auch wenn einige Eltern wohl schon vom reinen Anblick einen Zuckerschock bekommen haben, dienen sie für die meisten Kinder als notwendige Überbrückung bis zur Fasnet: "Bei so vielen Süßigkeiten kann ich auch ein oder zwei abgeben", so ein kleiner Sternsinger, als er etwas Schokolade an einen der Helfer weiterreichte.

Denn ohne die vielen Helfer aus der Gemeinde gäbe es am Ende jedes Sternsingertags keinen warmen Tee und ein Essen – und wahrscheinlich ein riesiges Durcheinander bei den vielen Gewändern und Turbanen.