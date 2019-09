Schramberg Stausituation für Feuerwehr "nicht einfach"

Die meisten derjenigen, die mit Vorschlägen kommen, meinen, dass die Heiligenbronner Straße deutlicher beschildert werden müsse und die rechte Spur ausschließlich dem Verkehr in Richtung Talstadt vorbehalten werden sollte. "Das Linksabbiegen auf der linken Spur funktioniert problemlos", war sich ein anderer sicher, der gleich auch zur Probefahrt mit einem 40-Tonner einlud, um seine Aussage zu untermauern. Natürlich müsse man in Kurven hier und da ausholen, aber das sei auch im "normalen" Verkehr an vielen Stellen notwendig, da die Schleppkurven nicht ausreichen würden. Als Beispiel hierfür nannte er die Abzweigung Lienberg von der Bundesstraße. Wer dort mit einem Sattelschlepper in Richtung Aichhalden fahre, müsse unweigerlich auf die Abbiegespur der Gegenfahrbahn ausschwenken, sonst landeten die Hinterräder im Bankett.

Würde in der Heiligenbronner Straße die Aufteilung dann so geregelt, dass die linke Spur Richtung Sulgen-Mitte und Rottweil ausgeschildert werde, verteilten sich die Fahrzeuge besser, denn es seien insgesamt nur wenige, die überhaupt an dieser Stelle in Richtung Rottweil oder Seedorf abzweigen würden.

Behinderungen bald auch auf B 33

Noch völlig offen ist derzeit, wie sich die neue überörtliche Umleitungsregelung für den Schwerverkehr ab dem Kinzigtal auswirkt. Alle Schilder seien aufgestellt, wie Joachim Hilser vom Straßenbauamt Rottweil sagt. Dies bedeutet, dass bereits in Hausach der Verkehr über die Bundesstraße 33 umgeleitet wird. Dort allerdings gibt es für die Verkehrsteilnehmer den Oktober über möglicherweise auch Wartezeiten: Das Straßenbauamt Offenburg hat dort eine halbseitige Sperrung zwischen Hausach und Hornberg angekündigt.

Grund dafür seien Felssicherungsmaßnahmen in Höhe des Freilichtmuseums Vogtsbauernhof im Norden und der Schondelmaierkurve im Süden. Dort wird der Verkehr durch eine Baustellenampel halbseitig geführt. Zunächst müssten an dieser Stelle aber noch Bäume, die Wurzelfäule aufwiesen, stark zur Straße geneigt oder aus weiteren Gründen nicht mehr standsicher seien, entfernt werden.

Sollte übrigens die Feuerwehr Sulgen selbst zu Stoßzeiten einen Einsatz gerufen werden, sieht Stadtbrandmeister Werner Storz dies zwar als "nicht einfach aber handlebar" an. Es "funktioniert so weit". Um die Einsatzzeiten möglichst kurz zu halten, ist tagsüber ein Mannschaftstransporter entweder bei der Firma Kurz oder Griesbaum stationiert, zu dem dann die Einsatzkräfte aus dem Industriegebiet fahren – und dann direkt ausrücken. Das zudem erforderliche Löschfahrzeug wird von einem der drei Hauptamtlichen ebenfalls direkt zum Einsatz gefahren.

Anschließend folgten dann die weiteren Kräfte, die sich bei der Anfahrt "an die Verkehrsregeln halten müssen". Eine Sonderregelung für sie, so Storz, gebe es nicht.