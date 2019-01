Schramberg. Der Kinderschutzbund Schramberg bietet in Zusammenarbeit mit der Berneckschule und der VHS wieder einen Kurs "Starke Eltern – starke Kinder" an. Ziel ist es, Eltern und Kindern in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken. Dabei geht es um das Erkennen von Bedürfnissen und Rechten und um eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Kindern. Bei einem kostenlosen Infoabend am Donnerstag, 31. Januar, 19.30 Uhr, können sich Eltern bei Kursleiterin Sabine Fröchte-Mink informieren. Er findet im Eulennest der Berneckschule im City Center, statt. Der sechswöchige Kurs beginnt dort am Dienstag, 19. Februar, 19.30 Uhr. Die Kosten liegen für einen Elternteil bei 40, für Elternpaare bei 70 Euro. Anmeldung am Infoabend, bei der VHS oder beim Kinderschutzbund Telefon: 07422/5 52 40 oder Mail: DKSBSchramberg@web.de