Schramberg Stadtrat Mirko Witkowski von den Antworten enttäuscht

Dafür, dass die Antworten so lange auf sich warten ließen, habe er sich aus der Bevölkerung auch Kritik anhören müssen. "Mein Argument war dann, dass die Materie auch nicht ganz einfach ist und uns gut recherchierte Informationen wichtiger sind als die schnelle Antwort. Doch was haben wir hier und heute vorliegen? Die Frage kann nicht beantwortet werden. Diese Frage kann nicht in zwei bis drei Sätzen beantwortet werden. Und so weiter. Sprich: Die Fragen sind nur ansatzweise beantwortet worden", stellte Witkowski fest.