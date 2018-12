Schramberg Stadträtin informiert aus erster Hand

Bürgerbus

Im Stadtteil Sulgen wurden auf Anregung von Bürgern in der Hörnlestraße zwei Sitzbänke aufgestellt, die für ältere Mitbürger eine gern genutzte Rast auf dem Einkaufsweg oder beim Kirchgang ermöglichen. In diese Zusammenhang wurde laut Mitteilung auch kurz auf den Bürgerbus, das praktische und kostengünstige Mobilitätsangebot in der Talstadt und Sulgen, hingewiesen.