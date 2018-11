Schramberg Stadt zeigt Flagge

Schramberg (olo) Weithin sichtbar wehten am gestrigen Sonntag, 25. November, auch in Schramberg wieder die blauen Fahnen und Banner von Terre des Femmes "Frei leben – ohne Gewalt". Seit 2002 beteiligt sich der Frauenbeirat der Stadt Schramberg an dieser 0weltweiten Aktion. Dieser Gedenktag geht zurück auf die Ermordung der drei Schwestern Mirabel in der Dominikanischen Republik. Wegen ihres politischen Widerstands gegen den Diktator Trujillo wurden sie am 25. November 1960 vom Geheimdienst nach monatelanger Folter ermordet.