Schramberg Stadt und Gymnasium arbeiten zusammen

Stadtverwaltung und Gymnasium haben bereits in der Vergangenheit in unterschiedlichen Bereichen zusammengearbeitet. Immer wieder konnten beispielsweise Gymnasiasten ihr Berufspraktikum in Klasse 10 im Rahmen von Bogy bei der Stadtverwaltung absolvieren.

Nicht selten wählten laut Mitteilung Abgänger des Gymnasiums ein Berufsbild, das von der Stadtverwaltung angeboten wurde oder wurden von der Stadt sogar eingestellt.

In der Vereinbarung wurden weitere Formen der Zusammenarbeit verbindlich festgehalten. Unter anderem werden Vertreter der Stadtverwaltung bei der Hausmesse des Gymnasiums zur Studien- und Berufsberatung teilnehmen. Bei dieser Gelegenheit stellen die Bildungspartner ihr Unternehmen vor und informieren über Ausbildungs- und Studiengänge.