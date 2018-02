Schramberg Stadt stößt den SV Sulgen vor den Kopf

Schramberg-Sulgen. Sportliches Aushängeschild des SVS sind die Damen, die sich in der vergangenen Saison den Pokalsieg geholt und den Aufstieg in die Landesliga geschafft haben. Mit Detlev Plehn, der Marco Strahija als Trainer der Frauen ablöst, sei nun klares Ziel, sich in dieser Liga zu etablieren.

Von solchen Erfolgen können die Herren des Vereins nur träumen. Die erste Mannschaft rennt nicht nur den SVS-Frauen und Alten Herren, welche 2017 Hallen-Bezirkspokalsieger wurden, sondern fast allen Gegnern auf dem Platz hinterher, weshalb der Abstieg in die Kreisliga B in der Saison 2016/17 zurecht erfolgt sei, so Co-Trainer Andy Königshof. Nun gelte es, am direkten Wiederaufstieg zu arbeiten. Hierfür müsse man sich aber zusammenzureißen, um wieder Konstanz in Training und Spielbetrieb zu schaffen. Über diese würde sich auch Volkan Buhurcu freuen, der die zweite Mannschaft trainiert und immer wieder Spieler an die erste abgeben muss. Mit ständig neuen Konstellationen auf dem Platz lasse sich mit beiden Mannschaften nur schlecht gewinnen.

