Schramberg Stadt soll sich um Schilderwald kümmern

Schramberg (zeg). Erst kam das Lob, dann die Kritik: "Die Bereisung der Landesgartenschau-Jury war sehr gut vorbereitet", sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Clemens Maurer im Gemeinderat. Trotzdem stimme ihn eine Tatsache "etwas säuerlich", formulierte es der Stadtrat. Seit längerem fordere seine Fraktion von der Stadtverwaltung, den Schilderwald in der Stadt in Ordnung zu bringen. "Es ist bislang nichts Erkennbares passiert." Und just an dem Tag, an dem die Jury in der Stadt war, seien alle Schilder weg gewesen. Die Verwaltung hatte sie abnehmen lassen, um sie tags darauf wieder aufzuhängen.