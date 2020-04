Schramberg Stadt sagt Motorradlärm den Kampf an

Begründet wird dieser Schritt laut Beschlussvorlage mit einer von der Weltgesundheitsorganisation WHO in Auftrag gegebenen Studie im Forschungsverbund "Lärm und Gesundheit". Diese belege, das bei Menschen das Risiko etwa für Allergien, Bluthochdruck oder Migräne deutlich steigt, wenn sie aufgrund von Lärmbelästigungen unter Schlafstörungen leiden. "Bei einer dauerhaften Lärmbelästigung können zudem Schäden am Gehör entstehen; auch psychische Auswirkungen aufgrund von Lärm sind nachgewiesen", heißt es weiter.