Schramberg Stadt ist auf der Suche nach Pächter für Spielelandschaft

Die Arbeitsgruppe Kurpark bemühe sich weiterhin darum, den "Park schön zu erhalten", kündigte Klaus Dezember eine Verbesserung der Überdachung beim Kiosk an sowie neue gelbe Bänke, Reparaturen am Wasserrad und am Brunnen bei der Konzertmuschel. Es gebe auch Überlegungen, den Schwallweiher zum Wasserspielplatz umzugestalten.