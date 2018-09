Schramberg Stadt gibt Empfang für zwei engagierte Alt-Stadträte

Oberbürgermeister Thomas Herzog ging in seiner Laudatio zunächst auf das Ehrenamt ein, das "völlig zurecht als Rückgrat unserer Gesellschaft" bezeichnet werde. Er dankte den Jubilaren, die sich ehrenamtlich und unentgeltlich für ihre Mitmenschen und ganz besonders für Schramberg engagiert hätten.

Herzog beleuchtete den Werdegang von Bendigkeit, die ihre Tätigkeit als Nachtschwester im Schramberger Krankenhaus "mit Engagement und Herzblut" geleistet habe. In den Gemeinderat kam sie 1995 für die CDU als Nachrückerin für Peter Hahn, wurde zweimal wiedergewählt und gehörte dem Gremium somit 14 Jahre lang an. 2009 verpasste sie den Wiedereinzug knapp, rückte 2013 aber erneut nach, dieses Mal für Paul Flaig. Der OB erinnerte an ihr vielfältiges Engagement, das mit ihrem Einsatz für die Künstlergruppe Palette und den Tagesmütter- und Elternverein weiter anhalte.

Der Oberbürgermeister gratulierte mit Helmut Belikan einem "waschechten Schramberger", der die Stadt nur für die Zeit seines Studiums in Tübingen verlassen habe. 36 Jahre lang war Belikan an der Schramberger Realschule als Lehrer tätig, wo er sich den Ruf eines beliebten und sympathischen Lehrers erworben habe.