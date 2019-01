Schramberg Stadt geht für bislang entstandene Kosten in Vorleistung

Lastwagen fahren derzeit lediglich das Material ab, dass zur Herstellung der Rinne benötigt wird. Wann der Schlamm, der beim Hangrutsch im Tal landete, abgefahren wird, sei derzeit noch nicht klar, so Tiefbauamtsleiter Klaus Dezember. Er schätzt das Volumen insgesamt auf rund 3000 Kubikmeter. Um eine Tonne zu entsorgen, fallen Kosten zwischen 30 und 60 Euro an. Rund 300 000 Euro würde demnach die Entsorgung des Schlamms im Tal kosten – Gebäudeschaden, Betriebsausfall und Bereinigung des noch oben hängenden Materials nicht eingerechnet. Am Hang seien nämlich nochmals rund 1500 Kubikmeter abbruchgefährdet, so Dezember. Soll man diese kontrolliert ins Tal abgehen lassen? Oder mit einer Mauer stabilisieren? Wie’s weiter geht, sei derzeit noch völlig unklar. Die Stadt werde als Vermittler auftreten, entscheiden müssen letztendlich die Grundstückseigentümer. Ein Ingenieurbüro sei zur Beratung eingeschaltet worden, so Dezember. Die Lage am Hang habe sich durch die derzeit herrschenden Minusgrade indes etwas entschärft.

Die Stadt geht für die bislang entstandenen Kosten in Vorleistung, erläutert Hauptamtsleiter Uwe Weisser. Außerdem recherchiert die Stadtverwaltung derzeit die Details der dortigen Geländeauffüllung in den 1960er-Jahren. Teilweise seien Aufbewahrungsfristen bereits verstrichen.

Gerüchte, dass in diesem Bereich auch Hausmüll entsorgt worden sei, kann Dezember nicht bestätigen. "Derzeit liegen uns darüber keine Erkenntnisse vor." Die Plastiktüten und Flaschen, die in dem Schlammhaufen gesichtet worden sind, könnten auch vom Gelände des Einkaufsmarkts stammen. Das Material werde auf jeden Fall nach Fremdstoffen untersucht.