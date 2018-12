Schramberg Stadt findet nur einen Standort gut

Rund fünf Parkplätze sollen im Bereich zwischen dem Museum Erlebniszeiten und dem Eisenbahnmuseum wegfallen, um dort eine Doppelgarage aufstellen zu können, stellte Fachbereichsleiter Rudolf Mager die Planungen vor. So viel Platz werde benötigt, um auch für die jeweiligen Fahrer jeweils einen Parkplatz vorhalten zu können, damit diese nicht am frühen Morgen rangieren müssten. Vor allem dann, wenn es geschneit habe und kalt sei, wolle man den Ehrenamtlichen vom Bürgerbusverein nicht auch noch zumuten, den Bus von Schnee zu befreien oder die Scheiben freizukratzen. Es seien für die Stellfläche verschiedene Möglichkeiten untersucht worden, darunter auch die Rettungsdiensteinfahrt am früheren Krankenhaus, dort gebe es aber keine Beleuchtung und der Weg werde auch nicht geräumt. In der Schiltachstraße gebe es Hallen, die stünden aber für Einzelobjekte auch preislich nicht passend zur Verfügung. In der Tösstraße sei es aufgrund der Geländesituation nicht möglich eine Großraumfertiggarage unterzubringen.

Der Standort beim City-Autohaus in der Schillerstraße sei nur eine temporäre Lösung und hinter dem Haus der Vereine in der H.A.U. sei es schwierig zu rangieren.

Im Bereich Bühlestraße/Schillerstraße könne die Stadt laut Mager die Garage komfortabel auf eine Fläche stellen, dabei werde aber eine städtebauliche Möglichkeit verschenkt, deswegen sei diese Stelle verworfen worden.