Schramberg Sprungtürme weggebügelt? Zahlreiche Diskussionen

Zu hohe Kosten?

Kerstin Heinlein monierte, dass der Erhalt der Sprungtürme schlichtweg weggebügelt worden sei, obwohl Kinder 2016 Unterschriften für deren Erhalt gesammelt hätten. Auch WLAN fehle im Tennenbronner Freibad, sodass die Jugend nicht auf ihre Kosten komme. Außerdem sei es so sehr schwer, Jugendliche aus Schramberg nach Tennenbronn zu locken – auch wegen der mangelhaften Busanbindung. Peter Kälble, Geschäftsführer der Stadtwerke, sagte, dass der Erhalt der Sprungtürme sehr intensiv diskutiert worden sei. Letztendlich sei es aber an den Kosten von 600 000 Euro gescheitert, was der Gemeinderat so entschieden habe.

WLAN, ergänzte Oberbürgermeister Thomas Herzog, sei vorgesehen, die Stadt sei mit einem Mobilfunkbetreiber im Gespräch. Schon bald werde ein Mobilfunkmast im Affentäle aufgestellt. "Das sollte die Situation verbessern", sagte der OB.