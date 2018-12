Schramberg Sprachverständnis weiter vertieft

Schramberg. Eine Fremdsprache zu erlernen, verlangt von den Schülern, Vokabeln zu lernen und Grammatik zu üben. Eine willkommene Abwechslung bedeutete deshalb der Besuch der englischen Theatergruppe White Horse Theatre am Gymnasium, heißt es in einer Mitteilung. Die Schauspieler zeigten den Schülern der Klassen fünf, sechs und sieben "The slug in the shoe".

In dieser Komödie von Peter Griffith geht es um zwei Kinder alleinerziehender Eltern, die verhindern möchten, dass ihre Eltern eine neue Familie gründen. "Die Theatervorstellungen ermöglichen es uns, die englische Sprache auf eine besondere Art und Weise zu erleben, indem emotionale Zugänge zur Fremdsprache angeboten werden", beschreibt Lehrerin Iris Hornberger, weshalb das "White Horse Theatre" eingeladen wurde. "Darüber hinaus lässt sich mithilfe des Theaters das Sprachverständnis vertiefen", ergänzt ihre Kollegin Mirjam Kommer-Fuoß. Dabei entsprechen die gezeigten Stücke dem Niveau der jeweiligen Zielgruppe.

Die Schüler der Mittelstufe sahen das Stück "Move to Junk", in dem es um die Gefahren geht, die mit dem Cybermobbing verbunden sind. Der Oberstufe schließlich wurde ein dramatisierter Klassiker geboten: Charlotte Brontës Roman "Jane Eyre".