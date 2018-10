Schramberg Sprache bleibt ein Problem

Schramberg. "Und das ist erst der Anfang", warnte der Referent vor Völkerwanderungen, die nicht durch Zäune oder Grenzpolizei aufzuhalten seien. Die Welt sei durch Konflikte und Kriege aus den Fugen geraten, deren Begleitschäden starke Fluchtbewegungen seien.

Ende 2017 waren weltweit 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht aus ihrer Heimat. Vor dem Bürgerkrieg in Syrien seien mehr als vier Millionen Menschen in die Nachbarländer geflohen, Hunderttausende nach Europa und Deutschland. Dennoch lebten 85 Prozent der Flüchtlinge nicht in der EU. Vor Hunger und Not seien vor fast 200 Jahren fünf Millionen Deutsche nach Amerika ausgewandert, nach 1945 flüchteten 14 Millionen Deutsche aus den Ostgebieten und mussten im zerstörten Westen untergebracht und integriert werden.

"Meist geht es um die nackte Existenz", wenn Menschen aus ihrer Heimat fliehen, verwies Frido Ruf auf "das größte Problem, vor dem die EU steht". Die EU-Politik müsse sich grundlegend ändern, hin zu einer Partnerschaft mit dem Nachbar Afrika. Allerdings schottete sich Europa ab, bekämpfte die Flüchtlinge statt der Fluchtursachen. Schon im Kolonialismus zerstörten die Europäer traditionelle Strukturen in Afrika und heute überschwemme die Export orientierte Agrarindustrie die Länder mit billigen Agrarprodukten.