Schramberg Sportverein packt Stadiongebäude an

Neben sportlichen Zielen soll im kommenden Jahr vor allem das Großprojekt Stadiongebäude nach mehrjähriger Planung und zahlreichen Verhandlungsrunden mit der Stadtverwaltung in die finale Phase gehen. Da der SV das Gebäude in Eigenregie bauen wird, komme auf den ganzen Verein Einiges zu, so der Verantwortliche für die Infrastruktur des Vereins, Andreas Banholzer. Die konkrete Planung befinde sich gerade in der finalen Phase, ein Baubeginn 2019 sei somit durchaus möglich. Sowohl Bahnholzer als auch der Vorsitzende Tobias Maurer zeigten sich optimistisch, dass der SV Sulgen ein derartiges Projekt stemmen kann. Auch wenn, so Maurer, ein solches Unterfangen nur mit viel Eigenleistung von Seiten des Vereins und seiner Mitglieder möglich sei, zeigte er sich zuversichtlich, dass dies im überschaubaren und vor allem machbaren Rahmen bleiben wird.

Personell geht der SV Sulgen mit wenigen Veränderungen ins nächste Jahr. Da gerade in Anbetracht des Bauprojekts die Kontinuität im Vorstand zentral sei und er den Verein nicht in der heißen Phase im Stich lassen wolle stellte sich Vorsitzender Tobias Maurer erneut zur Wahl, allerdings entgegen der Satzung nur für ein Jahr mit Option auf ein weitere Wiederwahl bei Bedarf. Er wurde einstimmig wiedergewählt, ebenso wie Andreas Bahnholzer als Verantwortlicher für die Infrastruktur. Auch Marie Feiden im Bereich Finanzen und Jugendleiter Sven Effinger wurden einstimmig im Amt bestätigt und für zwei Jahre wiedergewählt.

Die einzige personelle Veränderung im Vorstand gibt es im Bereich Organisation. Während auch Claudia Seckinger wiedergewählt wurde, schied Robin Weber auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Seine Nachfolge tritt Oliver Hartel an.

Bianca Exner, Frank Gebele, Andreas Königshof, Ralf Rapp und Jochen Schlachter wurden als Beisitzer auf zwei Jahre in den Ausschuss gewählt.

Des Weiteren wurden 14 Mitglieder für ihre langjährige Treue und ihr großes Engagement geehrt und mit der Ehrennadel in Bronze, Silber oder Gold ausgezeichnet. 25 Jahre Mitglied sind Daniel Lamprecht, Michael Lamprecht und Roland Weber, 40 Jahre Ralf Dettling, Eugen Fix, Frank Gebele, Georg Haas, Peter Hellstern und Heinz Henne. Auf 50 Jahre bringen es Armin Günther, Herbert Kimmich, Wolfgang Maser und Hans-Joachim Pieronczyk. Seit 60 Jahren hält Herbert Fehrenbacher dem SV Sulgen die Treue.