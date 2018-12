Schramberg Spittel kann Pflegesatz 2019 halten

Schramberg. Eine Anpassung, so Betriebsleiter Albert Röcker, sei nur dann während des Jahres erforderlich, falls es notwendig werden sollte, unerwartete Kostensteigerungen aufzufangen.

Mit dieser positiven Planung, so Röcker bei der Vorstellung im Verwaltungsausschuss, sei die Vorhaltung von Pflegepersonal eng verknüpft. Sollte es zu Ausfällen kommen und es keine neuen Kräfte am Arbeitsmarkt geben, könnte es zu geringeren Einnahmen und zu einem Aufnahmestopp kommen.

Zwischen einer halben und zwei Stellen bringe, je nach Größe der Einrichtung das jüngst vom Bundestag beschlossene Pflegepersonalstärkungsgesetz. Das Spittel-Seniorenzentrum sei derzeit noch, so betonte der Heimleiter, in der Lage, alle erforderlichen Stellen in der Pflege zu besetzen, wenn auch immer wieder nur mit Hilfe von Personalagenturen. In diesem Jahr habe es im Spittel zwar nur eine Auszubildende gegeben, diese sei aber beim Abschluss Klassenbeste geworden. Röcker freute sich, dass die ehemalige Schülerin auch jetzt als examinierte Kraft weiter in der Einrichtung arbeite. Im neuen Jahr sei die Zahl der Auszubildenden mit vier "erfreulich so hoch wie schon lange nicht mehr". Dies könne aber auch eine Reaktion auf die nun vom Bundestag beschlossene generalistische Pflegeausbildung sein, die als Mindestvoraussetzung für den Beruf Mittlere Reife fordere. Dadurch befürchtet Röcker für die Zukunft Probleme vor allem für die Pflegeeinrichtungen genügend Personal zu bekommen. Rund die Hälfte aller bisherigen Fachkräfte hätten einen Hauptschulabschluss, sagte Röcker auf Nachfrage. Dies sei aber nicht der einzige Knackpunkt der Reform. So seien beispielsweise für alle Auszubildenden 120 Stunden Praktikum bei einem Kinderarzt oder in einer Kinderklinik vorgeschrieben, dies sei so im Landkreis Rottweil überhaupt nicht möglich.