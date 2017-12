Schramberg Spittel feiert mit vielen Gästen

Für den evangelischen Stadtpfarrer Michael Jonas ist es das fünfte Mal, dass er an der Weihnachtsfeier im Spittel teilnimmt. "Diese alten Lieder kennen Sie alle, sie stimmen uns auf die Weihnachtszeit ein, Gefühle kommen hoch, wie es in der Kindheit war", wandte er sich an die Senioren und Gäste. Und obwohl die Weihnachtsgeschichte immer wieder die gleiche sei und jeder sie kenne, bringe sie jedes Jahr von neuem zum Ausdruck: "Das Christkind bringt etwas Neues, eine neues Leben fängt an." Die Weihnachtsgeschichte solle uns dafür wach machen: "Gott hat etwas Neues mit uns vor. Singen wir also die alten Lieder mit neuem frischen Herzen", rief Jonas. Musikalisch gestalteten die "Festles Musiker" aus Eschbronn die Weihnachtsfeier.

Am 24. Dezember, am Heiligenabend, wird es wie in jedem Jahr in den neun Wohnbereichen kleinere Feiern gemeinsam mit den Angehörigen der Spittel-Bewohner geben.