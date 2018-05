Insgesamt sechs Helfer der Bürgervereinigung WLS (Weierhalde-Linde-Schützen) haben den Spielplatz beim Gasthaus Schützen saniert. Dabei wurden einige Tonnen Sand ausgetauscht und die Rutsche den Sicherheitsvorschriften entsprechend verändert, teilt die Ortsverwaltung mit. Zudem wurden beim Spielturm die seitlichen Palisaden teilweise ersetzt. Die Stadt übernahm die Kosten für den Sand und hat auch vom Bauhof ein Fahrzeug überlassen, so Ortsvorsteher Lutz Strobel. Am Samstag, 12. Mai, soll beim Kombispielgerät das Dach erneuert und ein Spielhaus neu aufgestellt werden. Zudem werden in nächster Zeit weitere Palisaden erneuert. In diesem und nächstem Jahr gilt es noch gemeinsam mit der Stadt, den Kriechtunnel und die Rutsche zu erneuern. Strobel stattete der "Bürgertruppe" einen Besuch ab und spendierte das Vesper. Foto: Stadt