Schramberg. Kommende Woche fährt das Juks³-Spielmobil bis unter das Dach beladen mit Spielgeräten durch die Stadt. Auf verschiedenen Plätzen sind alle Kinder täglich von 14 bis 17 Uhr zum Spielen und Verweilen eingeladen, kostenlos und ohne Anmeldung. Am Montag, 28. Mai, ist Weltspieltag auf dem Rathausplatz, am Dienstag, 29. Mai, steht das Spielmobil am Spielplatz in der Leibbrandstraße (am Busbahnhof) und am Mittwoch, 30. Mai, beim Bolzplatz am Höfle.