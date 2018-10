Schramberg Spielerische Leichtigkeit beeindruckt

Mit drei Sätzen von John Dowland zauberte das Lautentrio die Zuhörer in die Zeit der altenglischen Renaissance. Frank Scheuerle hatte die Sätze für Lautentrio bearbeitet. Die Gagliarde bestach durch ihre dynamische Echowirkung. Eine warme Atmosphäre verbreitete der zweite Satz, der aber von einem etwas elegischen Ausdruck geprägt war. Mit einem Menuett von J. Haydn aus der Symphonie Nr. 100 in straffer Melodieführung, arrangiert von Frank Scheuerle, setzte das Orchester das Programm fort. Spielerische Leichtigkeit und Heiterkeit, typisch für den Kompositionsstil Haydns, waren auch bei diesem Stück zu erkennen.

Der vielseitige Dirigent zeigte sich bei diesem Konzert wieder als Allrounder. Als Diplommusiklehrer unterrichtet er an der Musikschule Schramberg und der Musikakademie Villingen-Schwenningen Mandoline und Gitarre. Daneben ist er aktiv als Orchesterspieler, Kammermusiker, Solist und Dirigent und unternahm Konzertreisen nach Japan, Australien, Nordamerika und innerhalb Europas. Ferner wirkte er bei diversen Rundfunk- und Fernsehaufnahmen mit und produzierte eigene CDs. Er komponiert auch Werke für Mandoline und sorgt mit seinem Engagement dafür, dass die Mandoline als klassisches Instrument wieder den Stellenwert erhält, der ihr gebührt. Mit einem tänzerischen Scherzo im Dreiertakt von Anton Diabelli vor der Pause und drei Liedern ohne Worte von Konrad Wölki, einem Erneuerer der Mandolinenmusik, wurde der Schritt in die Neuzeit vollzogen. Besonders der dritte Satz der Lieder ohne Worte zeigte schon ein modernes Klangbild. Der mitreißende Rhythmus wies Synkopen auf. Am Ende stand eine offene Frage.

Gemeinsam mit dem Geigensolisten Reinhard Ziegler bildete das Trio Frank Scheuerle, Karin und Monika Schlayer nun mit Mandoline und Gitarren ein Ragtime-Quartett, das bei drei Sätzen von Neil Gladd Ragtimes mit Anklängen an Bach zu Gehör brachte. So machte der Komponist beim Satz "The Ragtime Offering" musikalische Anleihe beim "Musikalischen Opfer" von Bach, bei "The Goldberg Rag" wurden Elemente der "Goldberg Variationen" verjazzt und bei "The Art of the Rag" legte der moderne Jazzkomponist Klänge aus der "Kunst der Fuge" zugrunde.

Der Vorsitzende dankte allen Mitwirkenden, insbesondere dem engagierten Dirigenten und den Solisten sowie den Organisatorinnen Maria Himmelsbach und Karin Schlayer. Gerne gewährten die Musiker nach dem großen Applaus noch als Zugabe die "Plucking Strings" von Steffaro.