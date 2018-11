Schramberg. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Schramberger Kinderfonds findet am morgigen Samstag, 10. November, in Kooperation mit dem Juks³ ein Spiel- und Sporttag für Kinder und Jugendliche jeden Alters in der Karl-Diehl-Halle in Schramberg statt. Um 11 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung mit Oberbürgermeister Thomas Herzog, Schirmherr Herbert O. Zinell und Pfarrer Rüdiger Kocholl von der katholischen Kirchengemeinde St.-Maria – Heilig Geist. Das kostenlose Sport-, Spiel- und Kreativangebot wird durchgehend bis 16 Uhr angeboten. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt. Außerdem gibt es Informationen zum Schramberger Kinderfonds und einen Infostand der Caritas zur Aktion "Mach-dich-stark" gegen Kinderarmut.