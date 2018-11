Schramberg Spiel und Spaß bis Mitternacht

Schramberg. Rund 80 Kinder- und Jugendliche waren der Einladung gefolgt, spielten Handball, Fußball oder Badminton, turnten, tanzten oder tobten sich im Kreativbereich aus. Während sich die Kleinen unten in der Halle vergnügten, blickten die "Großen" auf der Empore zurück auf zehn Jahre beispielhaftes Engagement für Kinder in Not.

Schirmherr, Ministerialdirektor a. D. Herbert O. Zinell, Pfarrer Rüdiger Kocholl und Oberbürgermeister Thomas Herzog erinnerten an die nicht immer einfache Gründungsphase des Fonds. Nicht zuletzt dem großen Einsatz der ehemaligen Vorsitzenden Marguerita Huber, ihrer Nachfolgerin Dorothee Golm, aber auch der katholischen Kirchengemeinde und vielen weiteren Engagierten sei der Erfolg des Kinderfonds zu verdanken. Auch wenn es, wie Herzog in seiner Ansprache vermerkte, eigentlich "ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft ist, dass ein solcher Fonds überhaupt nötig ist", waren sich alle einig, dass zehn Jahre Kinderfonds ein wirklich guter Grund zum Feiern sind. Der Kinderfond hat sich dem Kampf gegen die Folgen von Kinderarmut verschrieben – ein Problem, das auch im reichen Deutschland gar nicht so selten ist.

Teilhabe