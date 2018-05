Schramberg Sperrmüllberge türmen sich wochenlang

Der Mitarbeiter bricht aber eine Lanze für seinen Arbeitgeber und meint: "Man arbeitet an den Problemen." Die Stimmung unter den Fahrer und dem Ladepersonal sei "grundsätzlich nicht schlecht". Auch habe die Geschäftsleitung erst kürzlich für mehr Lohngleichheit gesorgt. Vor ein paar Monaten kam nämlich heraus, dass "neue" Fahrer mehr verdienten, als die "alten". "Das wurde jetzt angepasst."

Beschimpfungen

Draußen auf der Straße würden die Fahrer immer wieder von den Bürgern beschimpft. Oft könne man zu den Vorfällen gar nichts sagen, da sich die Touren aufgrund der Personalknappheit wöchentlich ändern.

"Früher sind meistens die gleichen Leute die gleichen Touren gefahren. Da war ein gewisser Rhythmus drin." Derzeit könne es sein, dass der gleiche Fahrer diese Woche beispielsweise in Lauterbach eingesetzt werde, nächste Woche dann in Schenkenzell.

Unregelmäßigkeiten bei der Abholung, verärgerte Bürger – das Problem ist nicht neu. Bereits im vergangenen Sommer stand das Unternehmen Alba wegen seiner Unzuverlässigkeit in der Kritik. Damals schaltete sich sogar das Landratsamt ein.

Wie sind die Probleme zu erklären? Was sollen Bürger tun, die tagelang auf ihren vollen Mülltonnen sitzenbleiben? Wieso ist die personelle Situation so schwierig? Wie will Alba die Problematik in den Griff bekommen?

Diese und weitere Fragen stellten wir der Presseabteilung der ALBA Group plc & Co. KG, die in Berlin sitzt. Heute, Montag, sollen die Antworten eingehen.