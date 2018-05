Schramberg Sperrmüll soll bis Ende der Woche weg sein

Zur Akquise von Personal habe das Unternehmen zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen, die "erfreulicherweise bereits Erfolge zeigen". Zu diesen Maßnahmen gehören, so der Sprecher, unter anderem Plakate an Fahrzeugen und Betriebsstätten, Zeitungsanzeigen, Anzeigen auf Internetplattformen, Ansprache von Fahrschulen und vieles mehr. "Des Weiteren versuchen wir, durch eine Vielzahl von internen Maßnahmen eine eventuelle Fluktuation zu vermeiden. Wir entlohnen branchenüblich und erhöhen fortlaufend die Zahlungen an unsere Mitarbeiter."

Insgesamt leert Alba nach eigenen Aussagen im Landkreis Rottweil täglich zwischen 5000 und 6000 Bio-, Rest- und Papierabfallbehälter. Hinzu komme noch die Entsorgung der Gelben Säcke sowie die des Sperrmülls, Altholzes, Grünguts und E-Schrotts. "Kommt es, wie in den vergangenen beiden Wochen, zu Verzögerungen, so stehen wir immer im direkten Dialog mit dem Landkreis und sorgen für schnellstmögliche Abhilfe. Ausgefallene Touren holen wir kurzfristig nach, damit es nicht zu größeren Beeinträchtigungen kommt", so Oesterle.