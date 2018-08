Schramberg Spaß am Singen steht im Vordergrund

Schramberg-Tennenbronn. Als Kind war die heute 53-Jährige oft mit ihrem Vater in der Natur unterwegs. "Da wurde viel gesungen. Ich kann mich gut erinnern, wie viel Spaß mir das gemacht hat", erzählt Renate Caramanico mit strahlenden Augen. "Aus dieser Zeit sind viele Strophen alter und schöner Kinder- und Wanderlieder in meinem Gedächtnis hängen geblieben."

Später lernte sie Ziehorgel spielen, sang mit ihren drei Kindern, war Mitglied in verschiedenen Chören, spielte im Musikverein Klarinette und Saxofon und übt heute noch fleißig auf der Gitarre – Musik begleitete Renate Caramanico eigentlich ihr ganzes Leben lang.

Diese Freude am Singen, "ganz ohne langweiliges Hoch- und Runter-Trällern", will die frisch gebackene Großmutter nun weitergeben und mit anderen Kindern teilen. Und da es in ihrer Wahlheimat, in Tennenbronn, keinen Kinderchor gibt, dachte sie sich: "Nehme ich es halt selbst in die Hand".